Regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari: è questo l’obiettivo dell’iniziativa di beneficenza, giunta alla 33esima edizione e organizzata, come da tradizione, dall’associazione impegno95 per festeggiare il giorno dell’Epifania insieme ai piccoli pazienti. Per l’occasione la Befana, arrivata a bordo di uno dei mezzi dei vigili del fuoco, ha consegnato giocattoli e calze di dolciumi alle bambine e ai bambini ricoverati e uno speciale spettacolo dei clown del Circo di Lidia Togni ha reso ancora più magica la giornata. L’iniziativa è anche l’occasione per ringraziare con il premio solidarietà personaggi del mondo dello spettacolo come Albano, della cultura, dello sport, tutti impegnati nel sociale.