Per questo inizio anno 2023 avremmo potuto fare come sempre un resoconto dei numeri del 2022 con un sincero ringraziamento rinnovato a voi lettori che continuate a scegliere su tutta la Puglia la nostra informazione. Ma l’unico numero che vogliamo portare alla vostra attenzione sono i circa 42mila articoli pubblicati sulle nostre testate in tutto l’anno. Una attività capillare fatta da una redazione in cui giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti si sono impegnati tanto per poter consegnare ai lettori informazioni sempre verificate ed attente. Attraverso News24.City abbiamo raccontato sul territorio le storie e gli avvenimenti che hanno caratterizzato questo 2022 e che hanno segnato in modo indelebile la vita dei pugliesi e dei lucani. Le vicende del territorio e del mondo raccontate sempre in chiave territoriale perché la guerra in Ucraina, per esempio, ha cambiato la vita di ognuno di noi così come la pandemia da Covid-19 o il caro delle materie energetiche.

Ma non sono mancate le belle storie di pugliesi e lucani che hanno dato lustro alla propria terra al di fuori dei confini nazionali o sul territorio, abbiamo raccontato della politica e delle attività amministrative sempre ponendoci in chiave critica per consentire una crescita dell’azione di tutti. Abbiamo raccontato la cronaca, purtroppo, spesso la triste cronaca che caratterizza la quotidianità e che dopo il covid sembra aver avuto una impennata di fatti di sangue. Abbiamo raccontato l’attualità e gli eventi ma anche l’economia di questo territorio senza dimenticare il costante racconto dello sport. E’ stato un anno faticoso inutile negarlo ma è stato un anno meraviglioso per le tante produzioni realizzate in collaborazione con Telesveva e che hanno tracciato un nuovo modo di fare informazione con particolare attenzione alle nuove tecnologie. Insomma in quei 42mila articoli c’è tutto questo e molto altro con annesse critiche e complimenti.

Il 2023 sarà un anno importante e questa non è una frase fatta. Un anno di concretizzazione di tanti progetti sui territori. Ed allora non possiamo che augurare questo per un 2023 carico di progetti e magari di articoli da leggere su News24.City. Buon anno.