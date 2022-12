Una testimonianza di coraggio e di come insieme – anche perché destinati a incontrarsi- si possa affrontare la malattia e rinascere. È stato presentato nella libreria “Feltrinelli” di Bari, alla presenza anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il libro “Destini. Due cuori e la vita che vince”, con i due autori: Clio Evans, attrice e scrittrice, e Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro. Un romanzo scritto a quattro mani, uscito lo scorso 13 settembre edito da Mondadori, che ripercorre alcuni momenti non facili delle loro vite, come il grave malore che tre anni fa ha colpito Lele Spedicato, in bilico tra la vita e la morte.

Il servizio di News24.City.