Dai castelli ispirati alle epiche battaglie medievali a scene della seconda guerra mondiale; dalla frenesia della città contemporanea coi suoi grattacieli agli scorci delle vie del centro storico di tipici villaggi bavaresi; dalla conquista dello spazio alla suggestiva riproduzione di un paesaggio natalizio estroso e pieno di sorprese. Per inaugurare il natale all’insegna del gioco e del divertimento, dal 9 dicembre al 19 marzo, lo spazio Murat di Bari ospita I Love Lego, una mostra pensata non solo per bambini ma anche per tutti gli appassionati di ogni età. Dettagliatissime riproduzioni presentate in scala ridotta di fantastici mondi in un gioco di colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni artistiche.

A dimostrare quanto i moduli più famosi del mondo siano in grado di creare arte a 360 gradi, all’interno dello spazio Murat saranno esposte anche le tele di Stefano Bolcato, rivisitazioni in versione “omini Lego” dei più grandi e famosi capolavori della storia dell’arte.