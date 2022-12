Diffondere la cultura dell’igiene, dell’alimentazione e della cura di sé stessi. È stato presentato il Catalogo della Promozione Salute nella Scuola 2022-2023, previsto dal Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole, promosso da Regione Puglia e Ufficio scolastico regionale per la Puglia. Si tratta del programma di educazione alla salute rivolto agli studenti pugliesi e dedicato, in particolare, alla prevenzione come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda europea 2030. L’obiettivo è quello garantire in piena sicurezza interventi di promozione alla salute anche mediante una diretta presa in carico da parte del mondo scuola delle attività che attraverso riflessioni e approfondimenti interni alle classi hanno creato l’opportunità per focus, con la supervisione, diretta ed indiretta, degli esperti delle ASL. L’ultimo anno scolastico pre-covid, 2019-20, ha registrato il picco di manifestazioni d’interesse da parte delle scuole pugliesi: circa 850 richieste di partecipazione a programmi di promozione della salute, che avrebbero coinvolto oltre 103.000 studenti in Puglia. Grande attenzione è dedicata all’abbandono scolastico, fenomeno complesso ed articolato che appare causato da una serie di fattori, tra cui la situazione socio-economica della persona, il background formativo della famiglia, i fattori di attrazione del mercato del lavoro, il rapporto con la scuola e i con i programmi educativi offerti, le caratteristiche individuali e caratteriali della persona.