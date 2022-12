Nasce un nuovo spazio a Bari per sostenere le famiglie nell’ambito dei rapporti umani, a cominciare da quelli parentali, genitoriali e coniugali. Si intitola “Le relazioni tra le persone” l’incontro organizzato dalla cooperativa sociale Gea nella nuova sede di via Livatino 94, un centro specialistico per le famiglie a carattere privato dove si possa intervenire sui conflitti relazionali prima che degenerino in situazioni irrecuperabili. Le restrizioni per contrastare la pandemia da Covid e le difficoltà economiche, acuite in questa fase storica a causa dell’inflazione e dei rincari, stanno mettendo ulteriormente a dura prova le persone e, di conseguenza, le relazioni personali, soprattutto in ambito famigliare. All’iniziativa hanno partecipato anche l’attrice e regista Susy Laude e l’attore Dino Abbrescia.