Accoglienza, valorizzazione delle peculiarità territoriali, potenziale attrattivo: sono le parole chiave degli eventi co-finanziati dalla Regione Puglia a Natale. Si tratta delle 43 iniziative finanziate dal bando per il co-branding, selezionate su 59 proposte candidate, per un totale di oltre 665 mila euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). L’avviso, lanciato lo scorso ottobre dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, supporta le iniziative dei privati come veicolo promozionale del brand Puglia sostenendo le spese per i servizi di comunicazione.

Gli eventi, selezionati su tutto il territorio regionale e in programma dal prossimo 6 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno, riguardano la promozione dell’arte moderna e la valorizzazione della street art, i percorsi a contatto con la natura, il teatro e la musica, le degustazioni delle tipicità enogastronomiche locali, i mercatini di Natale e tanto altro. Due le attività che propongono anche all’estero sapori e tradizioni pugliesi, in particolare a Bangkok, in Thailandia, con “Sawasdee Puglia” dal 19 al 21 dicembre, con al centro la cucina natalizia pugliese e la sostenibilità alimentare, e a Lussemburgo, con “Negramaro wine event”, il 19 dicembre, per una giornata sul vino con masterclass e incontri di promozione sul vitigno salentino per eccellenza.