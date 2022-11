Ricordare le vittime di femminicidio della città di Bari e sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno drammatico, che purtroppo registra una crescita costante. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche a Bari l’amministrazione ha promosso una serie di appuntamenti come momento di raccoglimento e per ribadire l’importanza della costruzione di una nuova cultura rispettosa delle differenze di genere e contraria ad ogni tipo di discriminazione. Per l’occasione all’interno del Teatro Petruzzelli il sindaco Antonio Decaro ha deposto un mazzo di fiori nel camerino intitolato ad Anna Costanzo, la truccatrice del politeama uccisa dal suo ex compagno.