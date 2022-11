Contro il precariato, in nome della stabilizzazione dei dipendenti e l’applicazione del contratto collettivo nazionale. Sono queste le richieste dei lavoratori somministrati Arif, l’ Agenzia regionale tecnico-operativa preposta all’attuazione degli interventi in ambito forestale ed irriguo, che sono scesi in piazza, insieme alla principali sigle sindacali, per manifestare, davanti alla Presidenza della Regione Puglia a Bari, e chiedere più diritti.