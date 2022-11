116 famiglie che ormai da tempo proseguono la loro battaglia affinché il proprio posto di lavoro venga salvato. Sì è tenuto un altro incontro, all’interno della Presidenza della Regione Puglia a Bari, dopo quello di venerdì scorso, con le delegazioni delle principali sigle sindacali, con il Comitato Sepac e con Leo Caroli, per valutare una seconda manifestazione d’interesse di un soggetto privato con l’obiettivo di rilevare la Baritech e salvaguardare lavoratori. A rappresentare il gruppo, che resta anonimo per un patto di riservatezza, l’avvocato Nicola Roberto Toscano. Dall’incontro, a porte chiuse, è emerso che il Gruppo si impegnerebbe ad assumere certamente almeno 30 dipendenti facendo salvo il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni nell’arco di due anni. Il tempo è poco per mettere in sicurezza i lavoratori: se entro il 15 dicembre non si troverà un altro compratore, deciso a formalizzare una offerta pari a 4,1 milioni, Conserva rileverebbe il solo immobile.