L’agricoltura biologica tiene insieme Puglia e Sicilia nelle nuove sfide della programmazione europea 2023-2027 per lo sviluppo rurale dei territori. In questo contesto si inserisce la quinta tappa del roadshow della Rete Rurale Nazionale “Armonie di Territori”, ospitata nel teatro Kursaal Santalucia di Bari. La Puglia è seconda regione in Italia per superficie agricola destinata all’agricoltura biologica e terza per intensità della spesa PSR con la Misura 11 della programmazione in corso. Questa ha un duplice obiettivo: incentivare la conversione all’agricoltura biologica delle superfici coltivate con il metodo dell’agricoltura convenzionale o integrata e mantenere i metodi e le pratiche di agricoltura biologica. Il monitoraggio del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia segnala per la Misura 11 all’11 novembre 2022 ben 8.016 progetti finanziati per un importo totale di 330.606.738,43 euro, pari quasi al 90% della dotazione finanziaria. Quello che è emerso nella tavola rotonda promossa nell’ambito del roadshow Armonie di Territori, è la stretta relazione tra utilizzo dei fondi PSR e incremento delle superfici dedicate all’agricoltura biologica: nello specifico in Puglia nel 2013 c’erano 154.758,82 ettari in biologico, oggi sono 305.864,94. Le aziende erano 5.368 nel 2013, oggi sono 11.414.