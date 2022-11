Droni, protagonisti di missioni live, competizioni, show notturni, seminari e dibattiti: negli spazi della Fiera del Levante di Bari va in scena il “Drones Beyond”, l’evento dedicato a ruoli e prospettive della mobilità aerea urbana. L’iniziativa ha come principale obiettivo la presentazione di proposte e dimostrazioni di soluzioni e architetture tecnologiche, di concetti operativi e d’uso, di missioni e servizi in grado di sviluppare interesse per sperimentare nuove tecnologie e protocolli operativi, con particolare riferimento al tema della guida autonoma e semiautonoma, all’utilizzo delle tecnologie di comunicazione e navigazione di nuova generazione (come il 5G), con l’ausilio di tecniche di Data Science per l’acquisizione e manipolazione dei dati e per lo sviluppo delle soluzioni, in una prospettiva che vede Bari come living lab a scala urbana e metropolitana.