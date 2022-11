Una situazione complessa per i 116 lavoratori della Baritech ai quali il 31 dicembre scade la cassa integrazione, ma che sembra aver avuto risposte positive dopo la mobilitazione degli ultimi giorni. Si è tenuto nella Presidenza della Regione Puglia il tavolo tecnico tra task force regionale per l’occupazione, parlamentari, parti sociali e sindaci del territorio, per la vertenza Baritech (ex Osram-Ledvance), azienda della zona industriale di Bari-Modugno. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle trattative, che vedono ad oggi un precontratto per la vendita del solo edificio e del terreno dello stabilimento a un soggetto terzo, e non l’acquisto della società che consentirebbe la tutela occupazionale.

La bella notizia è che sia l’azienda che la ditta Conserva hanno fatto sapere di essere disponibili a fare un passo indietro sulla cessione degli immobili per privilegiare la necessità dei 116 lavoratori di trovare una nuova occupazione, purché tutto avvenga entro il 31 dicembre.