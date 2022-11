Aumentare la qualità della differenziata attraverso una programmazione mirato del servizio di raccolta, di trasporto e delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che ha visto l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, accompagnato dal direttore generale di Amiu Puglia Antonello Antonicelli e dal comandante della Polizia locale Michele Palumbo, effettuare un’analisi merceologica di alcuni rifiuti raccolti a campione nelle zone servite dal porta a porta. A essere presi in considerazione sono stati 50kg di residuo secco conferiti da parte delle utenze. Dall’esame di questi rifiuti indifferenziati si è potuta verificare la presenza di rifiuti differenziabili in 12 kg di organico, 6 kg di plastica, 4 kg di vetro e 3 kg di carta, per una quantità pari a circa il 50% del totale. Nei prossimi giorni sarà riutilizzato un adesivo colorato da applicare sui rifiuti ogniqualvolta siano stati differenziati in maniera errata, in modo da segnalare l’errore ai cittadini: in quel caso i rifiuti non verranno portati via dagli operatori di Amiu Puglia. Inoltre, si è stabilito di intensificare i controlli degli agenti della Polizia locale.