Una serie di mobilitazioni e presidi per difendere la dignità dei 116 lavoratori della Baritech, ad ora in cassa integrazione fino al 31 dicembre. Si comincia davanti al teatro Kursaal di Bari, dove si è tenuto il Congresso Confindustria, per denunciare, ci spiegano i lavoratori e le sigle sindacali, un comportamento scorretto e irresponsabile.

L’Azienda, spiegano, ha dichiarato di non voler attivare la Cassa integrazione per transizione occupazionale per la messa in sicurezza dei lavoratori e nello stesso tempo ha rigettato le manifestazioni d’interesse da parte di due nuovi possibili acquirenti, tacciandole per insufficienti e generiche e difatti smentendo quanto dichiarato dal Presidente della Task Force Leo Caroli lo scorso 25 ottobre, giorno in cui si è svolto l’incontro presso il Comitato Sepac, al quale non hanno partecipato i vertici della Baritech.

Il servizio completo su News24.City.