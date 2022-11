I Carabinieri del N.A.S. di Bari, nell’ambito dei servizi di controllo per la tutela della

salute dei consumatori, eseguiti in campo nazionale, in Castellana Grotte (BA) hanno

individuato un garage adibito abusivamente alla produzione di materiale destinato a venire

in contatto con gli alimenti (moca) realizzati in cartone, di varie tipologie, privi delle

indicazioni previste dalla normativa vigente, tra l’altro, ai materiali utilizzati per produrli

ed alle precauzioni d’uso.

Sul posto, è stato, quindi, richiesto l’intervento di personale del Servizio Prevenzione e

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della ASL di Bari, che ha proceduto alla

sospensione dell’attività in essere, mentre i Carabinieri hanno proceduto al sequestro,

complessivamente, di circa 15.000 articoli per contenere alimenti, risultati irregolari.

Tutto il materiale, del valore di circa 2.000 Euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al

titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 6.000

Euro.