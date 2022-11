Dopo un mese di ottobre da oltre 350 tipizzati grazie alle tante tappe lungo tutta la Puglia di Match It Now, il più grande evento di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali, l’Associazione Donatori Midollo Osseo pugliese presieduta da Maria Stea ha ricevuto in consegna ufficialmente l’Ambulatorio Mobile.

Il progetto dell’Ambulatorio Mobile è stato approvato a febbraio 2022 dalla Giunta della Regione Puglia ed è destinato al reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo, individuando la Asl di Bari come destinataria delle risorse in attuazione dell’art.

L’Ambulatorio ha l’obiettivo di incrementare il numero di potenziali donatori di midollo osseo da iscrivere nel Registro IBMD. Inoltre, con un’apposita convenzione sottoscritta tra la Asl Bari e l’Admo Puglia (già firmataria di convenzione con la Regione Puglia), si dispone che l’ambulatorio mobile venga utilizzato in accordo con i Servizi Trasfusionali di riferimento.

La consegna ufficiale del mezzo completa così il provvedimento che è arrivato a seguito degli incontri informali svolti tra le parti presso la Regione Puglia e a seguito dello stanziamento da parte del Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta dello scorso 24 dicembre, di 100 mila euro.