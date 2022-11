Si rinforza la pattuglia dei pugliesi nella squadra di Governo che affiancherà Giorgia Meloni alla guida del Paese. Ai ministri Raffaele Fitto e Alfredo Mantovano, entrambi salentini, si sono aggiunti i neo sottosegretari baresi Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia e Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. La nomina è arrivata ieri dal Consiglio dei Ministri. L’avvocato Sisto, 67 anni, eletto al Senato nel collegio uninominale Puglia 2, sarà ancora una volta sottosegretario alla Giustizia, ruolo già ricoperto nel precedente Governo Draghi. Fedelissimo di Berlusconi, tra i più stimati per esperienza e competenze nelle fila di Forza Italia, nei prossimi giorni otterrà un’ulteriore promozione con la delega di viceministro alla Giustizia. L’on. Marcello Gemmato, 49 anni, farmacista di Terlizzi, è invece il nuovo sottosegretario alla Salute. Parlamentare dal 2018, responsabile Sanità di Fratelli d’Italia, nella scorsa legislatura era stato segretario della commissione Affari Sociali. La loro nomina segue di 10 giorni l’approdo nel governo di altri due pugliesi: Raffaele Fitto, 53 anni, è il nuovo ministro agli Affari Europei e PNRR, impegno che segue le sue esperienze di eurodeputato, ministro agli affari regionali nel quarto governo Berlusconi e presidente della Regione Puglia. Il magistrato Alfredo Mantovano, 64 anni, è stato invece nominato sottosegretario alla presidenza del consiglio. Lontano dall’attività politica dal 2013, ha ricoperto per due volte in passato il ruolo di Sottosegretario all’Interno nei governi Berlusconi. Le nomine di Fitto, Mantovano e Gemmato premiano il partito di Fratelli d’Italia in Puglia, che alle ultime elezioni ha ottenuto il miglior risultato in tutto il Meridione.