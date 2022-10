Sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia e invece, per fortuna, si è trattato solo di un brutto incidente senza particolari conseguenze. A Bari, in zona Carbonara a pochi passi dallo stadio San Nicola, quasi in concomitanza con il fischio d’inizio di Bari-Ternana, un traliccio dell’alta tensione dell’Enel è caduto abbattendosi su un camion di passaggio sulla strada. Pare che il traliccio, già danneggiato alla base in seguito al furto di rame e materiale ferroso, sia stato inavvertitamente toccato dal tir in transito.

Da qui il crollo, con la struttura che è collassata sul tir lasciando, quasi miracolosamente, l’autista illeso. Conducente che, a causa della corrente a 20mila volt sui cavi interessati, sarebbe potuto rimanere folgorato o, quantomeno, ferito se non peggio per il peso notevole della struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i tecnici dell’Enel, che hanno provveduto a mettere la zona in sicurezza.