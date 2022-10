A Bari un murales che raffigura una icona come Raffaella Carrà contro le discriminazioni. Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione promosse con l’avvio del Centro antidiscriminazioni comunale per sostenere le persone vittime di discriminazione o violenza o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, è stato inaugurato il murales raffigurante Raffaella Carrà, icona e punto di riferimento per le persone LGBTQI+. L’opera è stata realizzata lungo il muro del sottopasso Duca degli Abruzzi dall’artista Giuseppe D’Asta e dall’associazione Retake Bari con il coinvolgimento degli adolescenti che frequentano i centri socio-educativi della città.