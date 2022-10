Cenare a lume di candela per risparmiare energia elettrica ed anche per poter vivere in un’atmosfera più romantica. E’ la lotta al caro bollette che sta mettendo alla prova tantissimi commercianti ed in particolare la totalità dei ristoratori. Ma si sa nelle difficoltà c’è anche l’ingegno italico che vien fuori e, sostenuto da temperature che sono ancora primaverili più che autunnali, consente di proseguire in iniziative come quelle all’interno dell’Oasi Naturale Torre Calderina tra Molfetta e Bisceglie.

Adottare soluzioni green e più sostenibili possibili ideando iniziative nuove che al proprio interno abbiano anche un altro tassello essenziale: il ritorno alla comunicazione. Lo stato di grande smarrimento di questo periodo arriva dopo praticamente tre anni di socialità a singhiozzo a causa del Covid. Quei lumi con le candele, nelle intenzioni degli ideatori dell’iniziativa, può rappresentare assieme al buon cibo, un importante ritorno delle relazioni e di un tempo più rilassato e meno frenetico.