Un tour per le strade della Valle d’Itria, in sella a bici con i pedali a gabbietta, i fili dei freni esterni al manubrio e leve del cambio sul telaio, indossando maglie vintage in lana a collo alto, originali o riprodotte da artigiani locali. È la Ciclostorica Puglia 2022, seconda edizione dell’evento ciclistico non competitivo organizzato dall’associazione MTB Club Bari con il patrocinio di Regione Puglia e dei Comuni di Bri, Polignano, Monopoli e Alberobello. La Ciclostorica 2022 è in programma domenica 30 ottobre con partenza da Polignano. La località cara a Domenico Modugno rappresenterà anche il punto di arrivo di un viaggio rievocativo e non competitivo.

Protagonisti, amici ciclostorici tra le bellezze e i profumi del territorio assaporando l’ottima gastronomia locale, provando l’emozione del ciclismo di un tempo e utilizzando bici e abbigliamento del periodo compreso tra gli anni ’20 e il 1987. Tema dell’iniziativa, ecologia e sostenibilità, perché – spiegano gli organizzatori – la bici è uno stile di vita, amica della natura e sponsor della salute. Per l’occasione il Gruppo Velocipedistico Pugliese ha anche allestito una mostra di bici storiche risalenti ai primi del novecento nelle stanze del Museo Pino Pascali di Polignano. Ma non finisce qui: al termine della manifestazione si svolgerà per la prima volta una incredibile gara di “lentezza”. Vincerà chi arriverà ultimo.