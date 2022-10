Un riconoscimento a due cittadini che hanno dato lustro alla città di Bari per motivi scientifici. Il sindaco Antonio Decaro, su iniziativa del presidente e della consigliera della commissione Culture e Università, Giuseppe Cascella e Micaela Paparella, ha consegnato due attestazioni al fisico Gianluigi Fogli e al dottor Carlo Florio.

Gianluigi Fogli, professore ordinario di fisica teorica dell’Università di Bari, autore di circa 250 fra pubblicazioni e atti di conferenze, ha svolto la propria attività di ricerca nel campo della Fisica delle particelle, in particolare nella Fisica delle interazioni elettrodeboli. Negli ultimi vent’anni l’attività scientifica si è concentrata sulla fisica e l’astrofisica dei neutrini nei suoi molteplici aspetti teorici e fenomenologici. In questo ambito il gruppo di Bari, che Gianluigi Fogli ha creato e di cui è stato responsabile, ha raggiunto risultati di grande rilievo, ampiamente menzionati in letteratura e in conferenze internazionali. Tanto che nella letteratura di questo campo di ricerca viene citato proprio come “il gruppo di Bari”.

Carlo Florio, radiologo e direttore del servizio di diagnostica per immagini, è reduce da diverse vittorie mondiali nel campo delle diagnosi difficili in radiologia toracica. Nel 2014 ha vinto il premio internazionale di radiologia (Weekly chest cases) messo in palio dalla Società coreana di radiologia toracica, una delle più prestigiose istituzioni scientifiche internazionali, nota tra i professionisti del settore come la più accreditata e autorevole del pianeta.