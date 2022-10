Un motociclista è morto stasera sulla strada statale 16, in direzione Nord, nei pressi di Mola di Bari. La vittima è Mariano Americo, 57enne di Mola di Bari. Lavorava per il servizio di Igiene Urbana della sua città, e precisamente era impiegato nel centro comunale di raccolta dei rifiuti. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, presenti sul posto per i rilievi, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e, nell’impatto con l’asfalto, è deceduto. A causare l’incidente potrebbe essere stata l’alta velocità, alla quale viaggiava la vittima con la sua moto 500 di cilindrata. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe andato a sbattere sul guard-rail, ed è sbalzato dalla moto di una ventina di metri, morendo sul colpo. Sul posto anche la Polizia stradale.