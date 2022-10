Nel Salone dell’Innovazione del nuovo padiglione della Fiera del Levante sono state proposte dal vivo le appassionanti lezioni del professor Vincenzo Schettini con il suo progetto La Fisica che ci piace che sta spopolando su TikTok. Sul palco il prof più amato dal web, che nella vita insegna davvero Fisica, ha tenuto un talk nel quale ha spiegato, come nei video postati in rete, alcune leggi della materia, nell’immaginario comune un po’ noiose, ma nella sua versione divertenti e coinvolgenti. Centrale è stata la partecipazione dei presenti alle sue lezioni. Il successo del progetto dell’ingegnoso prof originario di Castellana Grotte (Ba) è tale che oltre al web e allo spettacolo live è stata sviluppata un’iniziativa editoriale di Mondadori. Proprio da qualche giorno è disponibile il libro omonimo,”La fisica che ci piace”. Un professore anomalo, che ha già molta confidenza col palcoscenico. Sin da piccolo è attratto dalla musica e in questo settore ha ottenuto importanti risultati, specie con i Wanted Chorus, un gruppo vocale attivo dal 1997, da lui stesso diretto e creato, che si caratterizza appunto per il genere musicale, il gospel. Numerosi sono stati gli spettacoli tenuti in Italia e all’estero. Tra questi il suggestivo “Passion Christ” tenutosi nella Grave delle Grotte di Castellana. Con questo background artistico ha realizzato dei tutorial di Fisica e un quiz su materie scientifiche e non, pubblicati su Youtube e Tik Tok. Questa sua idea è piaciuta molto e in breve tempo, grazie alla rete, è diventato una web star.