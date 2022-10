Slot machine, automobili, borse, orologi e carburante: tutti rigorosamente contraffatti. L’Agenzia Dogane e Monopoli, con la sua attività di contrasto alla contraffazione in difesa del Made in Italy e della salute pubblica, è presente anche quest’anno alla Campionaria Generale Internazionale all’interno della Fiera del Levante di Bari. Uno stand chiamato “La casa del falso” in cui sono esposti tutti oggetti contraffatti e sequestrati dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Attività che è possibile svolgere anche grazie al lavoro dei laboratori chimici che permettono, attraverso analisi molto dettagliate e all’uso di nuove tecnologie come gli scanner di ultima generazione e di strumenti, ad esempio, che riescono a verificare la qualità del gasolio. Per un approfondimento su un tema che riguarda da vicino i cittadini è stato organizzato un convegno dal titolo “la tutela dei marchi, contraffazione e Made in Italy”, in cui è intervenuto anche il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna.