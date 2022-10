Un altro sit-in, l’ennesimo grido d’aiuto per una situazione la cui risoluzione si attende da oltre 3 anni. Fisioterapisti e operatori socio sanitari si uniscono e scendono in piazza a Bari, davanti alla sede del Consiglio Regionale, per un unico obiettivo: garanzia sullo scorrimento delle graduatorie. La richiesta del sindacato professionale è quella di ricevere da parte delle istituzioni risposte chiare e certe su una problematica importante, come quella del precariato, di un settore da tutelare.