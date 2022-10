Riapre, dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, la Fiera del Levante di Bari con la sua Campionaria Generale Internazionale, simbolo della città e che quest’anno festeggia (in realtà avrebbe dovuto farlo lo nel 2021) il suo 85esimo compleanno. Enogastronomia, pesca, creatività e design, innovazione, mediterraneo, arredamento, automotive, Galleria delle nazioni, shopping, cultura: tra convegni, eventi, iniziative e spettacoli, per nove giorni la Fiera del Levante si pone l’obiettivo di essere palcoscenico per discutere, confrontarsi, rilanciare aree strategiche per lo sviluppo regionale, promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy, ma anche per ritrovarsi, divertirsi, stare insieme. A proposito: torna, dopo quasi 30 anni, il Luna Park con oltre 20 giostre su 10.000 mq di superficie. Ruota panoramica, macchine da scontro, crazy dance, giostre ad alte velocità, simulatore in 5d, crazy bus e tanto altro.

Tuttavia, nella sua prima mattinata di apertura al pubblico, la Campionaria sembra stentare a decollare: ancora poche le persone in coda alla biglietteria.