Nel pomeriggio di ieri 13 ottobre, presso la Caserma “Magg. M.A.V.M. Giovanni

Macchi”, sede del Comando Regionale Puglia, il Gen.D. Fabrizio TOSCANO –

unitamente al Comandante Provinciale Bari, Gen.B. Roberto PENNONI, al Capo di

Stato Maggiore del Comando Regionale Puglia, Col. t.ST Pierluca CASSANO, e al

Comandante del locale Nucleo PEF, Col. t.ST Luca CIOFFI – ha incontrato il Dott.

Danilo CECCARELLI, Procuratore Europeo per l’Italia, il quale è stato accompagnato,

nell’occasione, dalla Dott.ssa Mariarosaria GUGLIELMI, dal Dott. Francesco TESTA e

dal Dott. Alberto PIOLETTI, Procuratori Europei Delegati competenti anche per il

Distretto di Corte d’Appello di Bari.

Nel corso dell’incontro il Dott. CECCARELLI ha rappresentato come l’avvio

dell’operatività della Procura europea rappresenti uno snodo delicato e fondamentale

nel processo di integrazione, in materia penale, tra il diritto europeo e quello dei Paesi

aderenti, nonché una prima attuazione delle previsioni del Trattato sul Funzionamento

dell’Unione Europea sulla creazione di uno spazio giuridico comune. In particolare, il

Procuratore ha evidenziato che, nella prospettiva di attuazione del programma Next

Generation EU varato dalla Commissione Europea, l’EPPO assumerà crescente rilievo

nel dispositivo volto alla ricerca e repressione dei reati per fatti lesivi dei bilanci

dell’Unione.

In proposito il Comandante Regionale Puglia ha sottolineato come il Corpo della

Guardia di Finanza costituisca l’interlocutore privilegiato della Procura Europea, in

ragione dei compiti istituzionali a esso assegnati dal decreto legislativo n. 68/2001,

come polizia economico-finanziaria preposta a tutela del bilancio dello Stato, delle

Regioni, degli enti locali e dell’Unione Europea. In tal senso il Gen.D. TOSCANO ha

assicurato alla Procura Europea la disponibilità dei Reparti pugliesi del Corpo a fornire

la massima collaborazione e assistenza alle indagini e alle azioni penali della Procura

Europea, così come è stato fatto sinora – e continuerà ad essere fatto senza soluzione

di continuità – nei rapporti consolidati con le Procure della Repubblica.

A latere della visita si è svolta una riunione tecnico-operativa tra il Dott. Francesco

TESTA e il Comandante Provinciale Bari e il Comandante del dipendente Nucleo PEF,

durante la quale sono stati approfonditi taluni profili attinenti ad un’articolata indagine

internazionale nel settore del contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,

assegnata lo scorso luglio dalla Procura Europea al predetto Reparto, connotato da

spiccata proiezione investigativa, anche transnazionale.