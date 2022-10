Il Sindacato Pensionati della Cgil Puglia, torna tra i cittadini, per rilanciare l’azione contro il drammatico problema delle liste d’attesa nella sanità pubblica. Una situazione non più tollerabile, spiegano, per l’evidente negazione del diritto alla salute e alla cura soprattutto degli anziani e dei meno abbienti che non possono permettersi prestazioni a pagamento.

Sul piazzale antistante il Cup del Policlinico di Bari, il Segretario Generale dello Spi Cgil Puglia Gianni Forte ha illustrato il programma e le motivazioni dei sit – in che durante il mese di ottobre si svolgerà davanti alle sedi ospedaliere e ai Cup di tutte le province pugliesi.

È stato distribuito, per l’occasione, un volantino con le informazioni su come ottenere il rispetto del proprio diritto alle cure.