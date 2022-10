Rapinatori in azione, questa mattina, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Nel mirino un furgone dell’istituto di vigilanza Ivri, assaltato all’esterno dell’ufficio postale di via Lucarelli.

Il colpo, secondo una prima ricostruzione, è stato messo a segno quando erano da poco passate le 8.30, da un gruppo composto da quattro persone.

Armati e con i volti coperti da passamontagna, i banditi hanno atteso il passaggio del portavalori, arrivato in Posta per consegnare alcuni plichi contenenti valori.

I malviventi sono spuntati fuori all’improvviso, impossessandosi dell’intero carico. Poi sono saliti a bordo di un furgoncino Fiat di colore bianco, guidato da uno di loro, e sono fuggiti facendo perdere le tracce.

Una guardia giurata sarebbe rimasta leggermente ferita durante l’assalto. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per le persone presenti sul luogo della rapina.

Sull’asfalto è rimasto un pezzo di carrozzeria, lo sportello del mezzo utilizzato dai banditi per darsi alla fuga. Secondo una prima ricostruzione, il commando avrebbe anche cercato di speronare il portavalori dell’istituto di vigilanza. Il furgoncino del commando, probabilmente rubato, è stato poi trovato in mattinata in via Perosi, nel rione di Fesca-San Girolamo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’assalto. Acquisiti anche i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate all’esterno della sede delle Poste.

Dopo essere rimasto chiuso, in un primo momento, per consentire gli accertamenti da parte della Polizia, l’ufficio ha poi riaperto regolarmente al pubblico. Ancora da quantificare l’esatto ammontare del bottino portato via dai rapinatori.