Artigiani, ristoratori, liberi professionisti o più semplicemente: cittadini provenienti da tutta la Puglia che, insieme alle associazioni del territorio, scendono ancora in piazza a Bari per gridare a gran voce: “giù le mani dall’energia”. Una situazione, quella del carobollette, che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie e per la quale si chiede un intervento immediato del Governo.