Rilanciare la cerasicoltura italiana, per ristrutturare gli impianti di produzione, ammodernare le strutture di lavorazione, promuovere i marchi, effettuare ricerca mirata e, in sintesi, per dare il giusto valore a tutti i componenti della filiera. Tre regioni, Puglia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, che insieme rappresentano l’80% della produzione di ciliegie di qualità in Italia, hanno presentato a Bari il nuovo Contratto di filiera del Ciliegio per il rilancio del settore. Il contratto, stipulato tra il Ministero e il soggetto proponente, ha l’obiettivo di realizzare un Programma integrato a carattere interprofessionale e di rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale.