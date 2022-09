Paura per staff e passeggeri di un volo Easyjet partito da Milano e diretto a Napoli. Il velivolo non è riuscito ad atterrare nel capoluogo campano a causa della forte pioggia. Durante le operazioni il mezzo è stato anche colpito da un fulmine. Per tale ragione il comandante ha dirottato l’aereo effettuando un atterraggio di emergenza nell’aeroporto di Palese a Bari. Tanto spavento per i passeggeri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La decisione del comandante dell’aereo è stata presa con le torri di controllo. Il fulmine aveva compromesso la possibilità di proseguire il volo in sicurezza.