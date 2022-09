Il giorno dei risultati elettorali è arrivato con il centrodestra che fa il pieno in Puglia, vincendo in 9 collegi uninominali su 10 per quanto riguarda la Camera e facendo l’en plein al Senato conquistando 5 collegi su 5. In piena notte quando il quadro era ormai definitivo è esplosa la festa nel quartier generale barese di Fratelli d’Italia, dove, subito dopo il discorso che Giorgia Meloni ha tenuto a Roma, sono arrivati Raffale Fitto, Marcello Gemmato e Filippo Melchiorre, insieme a tanti altri esponenti di spicco del partito che ha, con il suo exploit, trainato il centrodestra a una nettissima affermazione.

Anche quella che, alla vigilia delle elezioni, sembrava essere la sfida più incerta è stata vinta da Davide Bellomo, candidato per il centrodestra in quota Lega alla Camera nel collegio uninominale di Bari, che con circa 81mila voti pari al 36,57% delle preferenze ha sconfitto Luisa Torsi, candidata del centrosinistra e fortemente sponsorizzata dal sindaco di Bari Antonio Decaro, superata anche dal candidato del movimento 5 stelle De Giglio.

Testa bassa in casa Pd dove il Segretario regionale Marco Lacarra ha provato ad analizzare le ragioni della debacle.