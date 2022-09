Sono 805 i nuovi casi di covid registratisi in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 8mila tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 10%, due punti in meno rispetto al dato nazionale di ieri. Altri tre decessi si aggiungono al lungo elenco di vittime della pandemia portando il totale in Puglia a 9.066. Nell’area metropolitana di Bari il maggior numero di nuovi contagi, 275, seguita dalla provincia di Lecce con 189. Tutte sotto i 100 casi le province di Foggia, Taranto e Brindisi. Chiude il report sulla diffusione dei contagi la Bat, cons ole 51 nuove infezioni al virus. Gli altri indicatori della pandemia non subiscono variazioni rilevanti. Inalterato il numero dei pugliesi attualmente positivi al coronavirus, poco più di 9mila; i ricoverati in ospedale in area non critica scendono a 98, uno in meno di ieri, mentre le terapie intensive occupate diventano 8, anche qui una in meno rispetto alle scorse 24 ore. Sono infine 800 le nuove guarigioni dal covid registratesi in Puglia in un solo giorno.