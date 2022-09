Sono 1236 i nuovi casi di covid riportati dal bollettino epidemiologico regionale, su 10.891 tamponi effettuati. Il tasso di positività è dell’11%. Quattro i decessi di persone colpite dal virus nelle ultime 24 ore. Nell’area metropolitana di Bari il maggior numero di nuovi contagi, 478, seguita dalla provincia di Lecce, con 298, e dai territori di Taranto e Foggia con poco meno di 150. Chiudono il report la provincia di Brindisi con 198 casi e la Bat con 46. Stabili gli altri indicatori della pandemia. Il numero dei pugliesi attualmente positivi è di 10.333 – 60 in meno di ieri – di cui 122 ricoverati in ospedale in condizioni non gravi e 10 in terapia intensiva. Sono 1300, infine, le guarigioni registratesi in un giorno.