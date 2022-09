Riprendono le attività relative agli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce, relative alla sostituzione delle barriere di sicurezza della strada statale 16 “Adriatica’, nel territorio di Polignano a Mare in provincia di Bari. Per consentire la sostituzione dello spartitraffico centrale sarà in vigore un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, sia in direzione Nord che in direzione Sud. Il cantiere, anche a seguito delle tantissime polemiche sollevate all’inizio dell’estate, era stato temporaneamente sospeso, riportando la viabilità su 4 corsie, per non congestionare ulteriormente il traffico su una statale che, soprattutto durante il periodo estivo, è molto trafficata in quanto, di fatto, unico collegamento verso le località turistiche del Sud Est barese e del Salento. Ora che la bella stagione volge al termine i lavori sono ripresi e le code rimangono in ogni caso inevitabili in entrambi i sensi di marcia. I più colpiti in questa fase sono i pendolari e i trasporti che forzatamente si trovano a percorrere quel tratto di strada. Che, è bene sottolinearlo, resta tuttavia fornito di due complanari, una lato monte e una lato mare, che serviranno sicuramente ad alleggerire il traffico sull’arteria principale. Gli automobilisti dovranno avere un po’ di pazienza: il termine per questa fase dei lavori è previsto per martedì 11 ottobre 2022.