“Uno scempio per l’ambiente”: è questo il grido di protesta del coordinamento “No inceneritore/ No Newo”, che continua la sua battaglia con in sit in davanti alla presidenza della Regione Puglia sul lungomare di Bari per dire no alla realizzazione di un nuovo inceneritore NewO nella zona industriale del capoluogo pugliese, autorizzata da una sentenza del Consiglio di Stato, a seguito della quale non era stato fatto alcun passo indietro dai sindaci di sette Comuni interessati, tra cui Bari, Modugno, Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle e Sannicandro di Bari. L’obiettivo è quello di non chiudere il procedimento di riesame dell’AIA.