2.768 iscritti per 300 posti: è arrivato, al Politecnico di Bari, il giorno tanto atteso per il test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Tutti in fila in attesa di accedere nelle aule, chi da solo, chi accompagnato, alcuni sereni e sorridenti, altri visibilmente ansiosi e ancora alle prese con gli ultimi argomenti da ripassare. Il test, a differenza degli scorsi anni, è sostanzialmente cambiato con meno spazio riservato alle domande di cultura generale.

