Al via la nuova edizione di Wiki loves Puglia, la declinazione pugliese di Wiki loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia Italia che favorisce la documentazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano, aiutando ad arricchire il grande archivio fotografico libero collegato a Wikipedia. Dall’1 al 30 settembre fotografi amatoriali e professionisti potranno partecipare al concorso gratuitamente, caricando le proprie foto su Wikimedia Commons. La nuova edizione di Wiki Loves Monuments in Puglia, così come in Italia, sarà organizzata intorno a un argomento comune: protagonisti saranno i castelli e le fortificazioni, che, grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli, saranno fotografabili per la prima volta e andranno ad arricchire l’enciclopedia online più grande al mondo favorendo la diffusione all’estero della cultura italiana e dell’immenso patrimonio nostrano.

Negli anni sono stati raggiunti importanti risultati: nel 2021 Wiki Loves Puglia ha conquistato i primi due posti della classifica nazionale. Il concorso ha registrato anche una grande partecipazione in termini di volume: più di 2800 fotografie sono quelle che Wiki Loves Puglia fornisce gratuitamente e liberamente a Wikipedia.

In Puglia ci sono 971 monumenti che possono essere fotografati tra cui i castelli. Quest’anno Wiki Loves Puglia propone le wikigite, 8 passeggiate fotografiche alla scoperta di alcuni Comuni pugliesi con l’obiettivo di stimolare e invitare i cittadini a documentare, riprodurre e condividere le fotografie del nostro patrimonio culturale.