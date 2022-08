Sculture, dipinti, fotografie e installazioni, il tutto allestito sui balconi di un appartamento al primo piano di proprietà dei collezionisti Loredana Savino e Matteo De Napoli, organizzatori dell’evento espositivo. Facendo una passeggiata nel quartiere Madonella a Bari, all’angolo fra via Dalmazia e via Spalato, è possibile ammirare, fino al 4 settembre, la prima mostra d’arte da balcone, una collettiva, intitolata ‘Il mattino ha Lory in bocca’, nata da un’idea del curatore Francesco Paolo Del Re.

13 gli artisti, le cui opere potranno essere ammirate da chiunque passi per strada. e opere vengono esposte sul balcone e stese all’aria aperta come si mette il bucato ad asciugare nelle belle giornate. In occasione dell’inaugurazione, Natascia Abbattista è protagonista della performance intitolata “Perdere l’amore”, che si svolge su uno dei balconi affacciato sulla strada, a diretto contatto con i passanti.