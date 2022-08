Risalgono i contagi giornalieri ma scendono ricoveri e attuali positivi. È questa la foto attuale della pandemia di Coronavirus in Puglia. A scattarla è come sempre il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che oggi, martedì 30 agosto, segnala 1.838 nuovi casi accertati, a fronte di 13.278 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sale al 13,8%.

Provincia più colpita è Lecce con 530 nuovi contagi. Seconda Bari che ne conta 492. Segue Foggia con 275, Taranto 255, Brindisi 161 e poi la Bat con 72, ai quali si aggiungono quelli di 42 residenti fuori regione e 11 la cui provenienza è ancora in via di definizione.

Con questi numeri, la somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.452.274.

Dopo lo zero di ieri, torna purtroppo a riempirsi la casella dei decessi, con altri 8 morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime a 8.989.

Si confermano buone le notizie che arrivano dalle strutture ospedaliere: i pazienti Covid ricoverati scendono a 255, di cui 241 in area non critica e 14 in terapia intensiva.

In ulteriore calo anche il numero riferito alle persone attualmente positive, che sono in totale 20.362, oltre 700 meno di ieri. Deciso balzo in avanti, infine, dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.422.923.