Contagi giornalieri in calo e nessun decesso. Sono buone notizie quelle che arrivano dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia che oggi, lunedì 29 agosto, segnala 383 nuovi casi accertati, a fronte di 4.393 tamponi analizzati, con un tasso di positività scende all’8,7%.

È Bari la provincia più colpita con 125 contagi. Seconda Lecce con 120, seguita da Foggia con 36, Taranto 34, Brindisi 29 ed infine la Bat con 19 casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 15 residenti fuori regione e 5 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.450.436.

Non si aggiorna fortunatamente il bilancio dei morti, che restano in totale 8.981.

Stabili i ricoveri: i pazienti Covid in ospedale sono in tutto 266, di cui 254 in area non critica e 12 in terapia intensiva. Sale, seppur di poco, il dato relativo agli attualmente positivi, che raggiungono la cifra complessiva di 21.077.

Cresce anche il numero dei negativizzati: i pugliesi guariti dal virus sono in totale 1.420.378.