Ancora una vittima della strada nel barese. Una donna di 73 anni è morta in un incidente tra due auto avvenuto nella notte sulla Strada Provinciale 106 a Gioia del Colle, attorno alle 1.40. La donna, di Gioia, era passeggera di una delle due vetture coinvolte nello schianto. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Di queste, la conducente dell’auto su cui viaggiava la vittima è stata trasportata al Policlinico di Bari e poi ricoverata. La prognosi è riservata. Le altre quattro persone a bordo delle due auto sono state trasportate d’urgenza negli ospedali “Di Venere” e Policlinico di Bari, al “Miulli” di Acquaviva e al “Perinei” di Altamura. Dopo alcuni accertamenti sono state già dimesse. Ancora tutta la chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la Fiat Tipo grigia abbia impattato lateralmente la Ford Focus su cui viaggiava la vittima di 73 anni. Uno schianto che non le ha lasciato scampo, ma su cui non si conoscono ancora le responsabilità. Sul tragico sinistro indagano i carabinieri della compagnia di Gioia del Colle, su coordinamento della Procura di Bari che ha aperto un fascicolo per far luce su quanto avvenuto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano che hanno aiutato i feriti ad uscire dalle lamiere delle due auto.