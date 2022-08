Aveva annunciato nei giorni scorsi di voler dare battaglia in nome della sua terra: il consigliere regionale del gruppo misto, Antonio Tutolo, ex sindaco di Lucera, si è incatenato davanti alla sede del Consiglio della Regione Puglia e ha iniziato lo sciopero della fame e un periodo di accampamento per portare l’attenzione della politica sulle problematiche della Capitanata e su un’emergenza che non conosce fine. La protesta proseguirà fino a quando non verrà comunicata una data per un Consiglio regionale monotematico, già richiesto, per discutere alla presenza dei deputati pugliesi e dei sindaci di Capitanata.

Secondo Tutolo, occorre mettere nero su bianco idee e strategie per favorire un reale sviluppo della provincia di Foggia.

Dall’inizio del 2022 sono già 9 gli omicidi registrati nel territorio. L’ultimo risale all’uccisione del 52enne pregiudicato Maurizio Cologno, di San Severo, freddato nel parcheggio di uno stabilimento balneare a Marina di Lesina. Prima ancora il duplice omicidio di Gerardo e Pasquale Davide Cirillo, padre e figlio, uccisi nelle campagne di Cerignola.

Il consigliere Tutolo, non nuovo a questo tipo di proteste, chiede tutti i necessari interventi straordinari a favore della Provincia di Foggia, dove il senso di abbandono da parte delle istituzioni non è uno stato d’animo, ma una battaglia quotidiana.