Due patenti ritirate per superamento del limite massimo di oltre 40km orari e 58 sanzioni contate solo nella giornata di giovedì 18 agosto per violazione dei limiti massimi di velocità a Bari, frutto della predisposizione di 4 pattuglie dedicate tutto il giorno a questa attività preventiva nel centro abitato. È questo il report del telelaser in funzione sulle principali arterie stradali del capoluogo pugliese e sui lungomari. L’attività è stata messa in campo dalla Polizia Locale per contrastare il mancato rispetto dei limiti di velocità e per far fronte all’escalation di incidenti in città, sempre più frequenti tre dei quali hanno provocato la morte di pedoni. Queste sanzioni si sommano a quelle dei giorni scorsi, sei a ferragosto e altre nove nel corso della settimana.

Proseguono e continueranno, dunque, i controlli delle forze dell’ordine cittadine attraverso l’utilizzo del Telelaser: uno strumento diverso dal classico autovelox, in quanto gli agenti lo manovrano manualmente, “puntando” l’auto o il motociclo che stanno, presumibilmente, superando i limiti di velocità imposti, e procedendo immediatamente a fermare e sanzionare i conducenti. L’accertamento della velocità del veicolo tiene sempre conto della tolleranza minima di 5 km/h, per cui dalla velocità rilevata dell’apparecchiatura è sempre decurtato quel valore minimo.