Giù i contagi giornalieri, giù i ricoveri, giù gli attuali positivi. Puntano tutti verso il basso i principali indicatori della pandemia di Coronavirus in Puglia. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che oggi, giovedì 18 agosto, segnala 1.696 nuovi casi accertati, a fronte di 11.899 tamponi analizzati, con un tasso di positività che scende al 14,2%.

Nel conteggio odierno, è ancora Lecce la provincia più colpita con 486 contagi, seguita da Bari con 384, Taranto 281, Foggia 217, e poi Brindisi con 166 e la Bat con 87 casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 66 residenti fuori regione e 9 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi rilevati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza, sale così a quota 1.436.328.

Si allunga purtroppo anche l’elenco delle vittime della pandemia, con altri 17 morti, che portano il totale dei decessi a 8.943.

Sono buone le notizie che arrivano invece dal fronte ospedaliero. Crolla il numero dei posti letto occupati dai pazienti Covid nelle strutture sanitarie pugliesi. I ricoveri sono in totale 347, di cui 329 in area non critica e 18 in terapia intensiva.

In ulteriore calo anche il dato relativo alle persone attualmente positive, che sono in tutto 34.799. Cresce parallelamente il dato riferito ai pugliesi negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.392.586, con quasi 2.500 guariti nelle ultime 24 ore.