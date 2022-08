La “Mustafa Necati” arriva nel porto di Monopoli. Dopo circa sei mesi di ritardo dovuti al conflitto tra Russia e Ucraina, la nave cargo, battente bandiera liberiana, salpata dal porto ucraino di Chornomorsk, a sud di Odessa, è finalmente giunta a destinazione trasportando 6 mila tonnellate di olio di semi.

L’imbarcazione, con un equipaggio di 13 persone e attesa a destinazione lo scorso 22 febbraio, è la prima approdata in Puglia e la terza in Italia dopo l’accordo raggiunto tra Kiev e Mosca per il passaggio sicuro delle navi.

La Mustafa Necati, salpata il 7 agosto, ha raggiunto il porto pugliese dopo aver fatto tappa a Istanbul il 10 agosto. Il suo carico, destinato al gruppo Marseglia, con sede proprio a Monopoli, sarà impiegato in parte per la produzione di biodiesel e in parte riservato per uso alimentare.

Sono state predisposte tutte le procedure per i controlli con particolare attenzione alla parte di carico destinato all’uso alimentare, che rimarrà fermo fino al via libera da parte del Ministero della Salute e in attesa delle analisi radiometriche e merceologiche che ne attesteranno la qualità.