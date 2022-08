Sarebbe un 21enne barese il responsabile della presunta violenza sessuale nei confronti di due turiste francesi, di 18 e 17 anni, avvenuta questa notte in una appartamento del quartiere Libertà di Bari. Attorno alle 1.40 alcuni cittadini del posto hanno segnalato al 113 la presenza in strada di due ragazze in lacrime, doloranti e con gli abiti lacerati. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno soccorso le due turiste le quali hanno riferito agli agenti di aver subito poco prima una violenza sessuale in un appartamento in zona, da un giovane conosciuto occasionalmente la sera precedente. L’indagato avrebbe costretto le due ragazze ad intrattenere rapporti sessuali con lui. Non contento, per lasciarle andare avrebbe chiesto in cambio una somma in denaro. A quel punto gli agenti hanno raggiunto l’appartamento indicato dalle vittime e hanno notato un giovane che in quel momento usciva in tutta fretta e darsi alla fuga. Raggiunto dai poliziotti, il 21enne è stato sottoposto in stato di fermo, dopo aver provato a resistere alla cattura. Aveva con sé le chiavi dell’appartamento incriminato. Il giovane è stato quindi arrestato e portato in carcere. Al momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le due turiste francesi, dopo la violenza subita, sono state portate al policlinico di Bar per le cure e gli accertamenti. Per loro è stato attivato il cosiddetto “binario rosa”, la corsia di assistenza dedicata alle donne vittime di violenza. Una di loro aveva dei lividi vistosi sul volto.